Temporada de Chiles en Nogada concluye con derrama económica superior a los 80 mdp

El sector restaurantero en el estado de México, dio por concluida la temporada de comercialización de chiles en Nogada que a nivel estatal dejó una derrama económica superior a los 80 millones de pesos.

(Foto: Rebeca Morales).

Christian Muñoz Tapia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que aún con los índices de inflación que se tuvieron la expectativa fue cubierta y esto se ha consolidado ya como un festival y temporada de consumo esperada por muchos consumidores, no sólo del estado de México sino de todo el país.

Uno de los puntos que destacó es el éxito del programa de comercialización de Nuez de Castilla, producida en la zona oriente del estado de México, mediante el cual se apoya causas de contratación de mujeres en situación de violencia vulnerabilidad, y que además permiten posicionar a esta región del estado como una de las más importantes a nivel nacional, ya que la mayor producción de esta semilla en el país se da justo en territorio mexiquense.

Aparte Muñoz Tapia refirió que se consiguió la comercialización de más de 40 toneladas de nuez, superando hasta en un 300 por ciento la venta que se tuvo en 2024.

Adicional a esto, el estado de Mexico logró consolidar ventas para otros estados de la República como Guerrero, Morelos, Hidalgo, y Veracruz, con lo cual el plan sigue sumando adeptos.

De esta manera se ha ampliado la oferta cultural y gastronómica en este sentido, y explicó, se busca ampliarlo a otros entidades con el objetivo de generar un tema de cultura, y turismo, de manera sincronizada para la entidad.

Comentarios

comentarios