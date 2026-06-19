Tenancingo bajo la lupa del Organo Superior de Fiscalización del Edomex

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) revisará la administración municipal de Teancingo, encabezada por Nancy Nápoles, en el marco de los señalamientos de un desfalco por 40 millones de pesos y la investigación de un autosecuestro.

De acuerdo con un comunicad, el Osfem precisó que el pasado 4 de febrero fue publicado en la Gaceta del Gobierno, el Acuerdo Número 3/2026, mediante el cual se emitió el Programa Anual de Auditorías 2026 para la revisión de las cuentas públicas 2025.

Dentro de dicho programa se contempló la ejecución de una auditoría de cumplimiento al Ayuntamiento de Tenancingo, identificada con la clave AL-062.

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo (Foto: Sonia Vilchis).

Este organismo explicó que, conforme a la normatividad vigente, cuenta con plazo hasta el 15 de noviembre de este año para presentar el informe de resultados derivado de la fiscalización de las cuentas públicas, por lo que mientras dicho proceso no concluya, está obligado a mantener la reserva de las actuaciones e información que forman parte de la auditoría.

Asimismo, informó que el pasado 17 de junio recibió por parte del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Valle de Toluca copia de las constancias que integran la carpeta de investigación relacionada con los hechos recientemente difundidos sobre el supuesto autosecuestro de la alcaldesa de Tenancingo.

Ante ello, el órgano fiscalizador señaló que iniciará el procedimiento institucional correspondiente para analizar la documentación recibida y determinar las acciones que, en su caso, procedan dentro de su ámbito de atribuciones.

“El compromiso del Osfem es actuar con profesionalismo, transparencia y estricto apego a derecho para contribuir a la protección de los recursos públicos de las y los mexiquenses”, señaló el organismo en su posicionamiento.

El órgano reiteró que, por el momento, no es posible emitir conclusiones o adelantar criterios sobre eventuales responsabilidades hasta que concluyan tanto los procesos de fiscalización como las investigaciones en curso.

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