Tenancingo genera hasta 100 millones de pesos en temporadas altas de floricultura

La venta de flores en Tenancingo genera entre 80 y 100 millones de pesos en una sola temporada alta, gracias a la flor que se distribuye a toda la República, informó la presidenta municipal Nancy Nápoles Pacheco, quien destacó que el Festival Cultural de las Flores responde a una deuda histórica con los productores.

(Foto: Jimena Ruelas)

«La cantidad de flor que se mueve del municipio a otras partes de la República es muy grande y por eso era necesario un festival para reconocer esta actividad económica. Era una deuda histórica por lo que representa para nosotros económicamente», señaló.

Tenancingo ocupa el segundo lugar estatal en producción de flor, detrás de Villa Guerrero y por encima de Coatepec Harinas, con más de 250 productores registrados y una actividad que sostiene 10 mil empleos directos y 4 mil indirectos en la región.

Nápoles Pacheco subrayó que la comercialización local está ordenada ya que todos los productores cuentan con espacios en el mercado municipal de las flores «Xochiquetzal» por lo que no existe informalidad.

«De manera local en las flores no tenemos comercio informal, todos tienen sus espacios establecidos», indicó.

Aclaró que en fechas de alta demanda como el 14 de febrero, 10 de mayo, Día de Muertos o la temporada de flores amarillas, se organiza a los productores que llegan de toda la región.

En cuanto a exportaciones, algunos productores de las asociaciones de los Morales y Santa Ana venden a Centroamérica de forma esporádica, mientras se gestionan acuerdos con Laredo, Texas, para aprovechar sus frigoríficos y consolidar un canal de exportación más estable.

En materia ambiental, afirmó que los productores están sustituyendo agroquímicos nocivos por insumos a base de melaza, y mantienen buena coordinación con la Secretaría del Campo.

“En la coordinación que tenemos con gobierno del estado mediante la Secretaría del Campo para la recolección de los envases de agroquímicos, para darles a ellos la información del triple lavado para recolectarlos, es muy coordinada”, concluyó.

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