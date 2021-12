Tendrá OSJUAEM concierto «Gala navideña»

El próximo 18 de diciembre, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México tendrá una Gala Navideña en el marco de las celebraciones decembrinas.

Este vals será interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México en el concierto que dará el próximo 18 de diciembre a la una de la tarde en el Centro Cultural Toluca. El evento será con entrega gratuita, aunque con aforo limitado. (Foto: especial).

Este será un concierto en el que la OSJUAEM intérprete algunos temas emblemáticos navideños. Pero además, en el programa musical se incluirá un vals compuesto por Anthony Hopkins, así lo detalló Hilda Saquicoray en entrevista para Así Sucede.

“Esta Gala Navideña lo que va a tener es desde luego repertorio navideño, obras muy hermosas que lo que van hacer es llevarnos completamente a un ambiente navideño. Hay algunas obras relacionadas con la Navidad, algunos arreglos muy lindos que seguramente la gente va a conocer. Y por ahí, tenemos una sorpresa muy hermosa que posiblemente no tiene mucho qué ver con la Navidad pero este vals tiene un mensaje muy interesante, es una obra escrita por Sir Anthony Hopkins, es un vals muy hermoso que vamos a tener dentro del repertorio que vamos a disfrutar. Al fin el público lo podrá escuchar, dos intervenciones con el ensamble de metales de la orquesta. Tenemos las obras para la orquesta completa, tenemos dos piezas muy importantes de la maestra Gina Enríquez, arreglos de villancicos que ella hace con mucho tino para voz y orquestas, ‘Villancico por la paz’ y un arreglo muy lindo de ‘Los peces en el río’ y esta obra que vamos hacerla con cuerdas que es el vals de Sir Anthony Hopkins”, detalló.

Y es que aunque el mayor reconocimiento que se le da a Anthony Hopkins es por su trabajo actoral, antes de iniciar su carrera en las pantallas, Anthony Hopkins se graduó en 1957 del Royal Welsh College of Music and Drama. La pieza se titula And The Waltz Goes On (Y el vals sigue) y tuvieron que pasar varias décadas para que este vals se estrenara en el año 2011 a cargo del violinista y director de orquesta holandés, André Rieu.

Hilda Saquicoray recordó que la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México ha ido paulatinamente retomando sus conciertos presenciales y aunque han sido pocas las presentaciones de la OSJUAEM en los últimos meses, son los primeros pasos hacia un nuevo año con mayor actividad para la orquesta.

Este concierto navideño, será el último de la OSJUAEM en este 2021. Sin embargo, el próximo sábado 11 de diciembre la orquesta participará en el evento denominado Ted Women que tendrá lugar en el Salón Rojo Toluca. En el mes de enero quedará definido el calendario de actividades de la orquesta, las cuales iniciarán el mes de febrero.

La directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México adelantó que el próximo 14 de diciembre, la OSJUAEM estará cumpliendo siete años de su debut por lo que alista una celebración en los próximos meses. Sobre estos siete años en los que ha estado al frente de la orquesta, Hilda Saquicoray consideró que el objetivo de acercar la música orquestal al público se ha cumplido mediante conciertos que se han realizado no sólo en Toluca sino en varios municipios del estado de México.

En este tiempo, la OSJUAEM ha colaborado con algunos artistas como el compositor mexicano Arturo Márquez y el Ballet Folclórico de Amalia Hernández al cual acompañó en su presentación en el Auditorio Nacional. Además, ha sido anfitriona del Encuentro Internacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles.

