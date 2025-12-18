Tendrá valle de Toluca cielo mayormente despejado

Este jueves, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. Esperemos un día con cielo mayormente despejado y con sol, con clima templado.

La temperatura máxima estará entre los 17 y 19 grados, Tendremos vientos del oeste y suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias en el valle de Toluca es de 10 por ciento.

Ambiente frío en la mayor parte del país (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 2 a 4 grados y la máxima de 22 a 24 grados. Tendremos viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

La vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Este jueves para Toluca hay pronóstico de cielo despejado (Foto: SMN).



Se prevé ambiente frío a muy frío sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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