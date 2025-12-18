Tendrá valle de Toluca cielo mayormente despejado

Este jueves, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. Esperemos un día con cielo mayormente despejado y con sol, con clima templado.
La temperatura máxima estará entre los 17 y 19 grados, Tendremos vientos del oeste y suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias en el valle de Toluca es de 10 por ciento.
Para el estado de México, por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas.
La temperatura mínima en el estado de México será de 2 a 4 grados y la máxima de 22 a 24 grados. Tendremos viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
La vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.
Se prevé ambiente frío a muy frío sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.
Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.