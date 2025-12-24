Tendremos cielo medio nublado este miércoles en Toluca

Este miércoles, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 6 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 5 grados para hoy. Esperemos un día con cielo medio nublado, con clima templado. Bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca estará en los 19 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 10 por ciento.

Cielo medio nublado este miércoles en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana cielo nublado, bancos de niebla, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 3 a 5 grados y la máxima de 21 a 23 grados. Tendremos viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el suroeste del golfo de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Un nuevo frente frío llega al norte del país (Foto: SMN).



Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida en la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste del país.

Continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central.

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