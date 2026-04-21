Teotihuacán bajo alerta, bloqueos y parlamento juvenil en la agenda de este martes

1.⁠ ⁠Este lunes, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán se reportó la detonación de armas de fuego dentro de dicho recinto, lo que causó una movilización de fuerzas federales y estatales.

2.⁠ ⁠La empresa farmacéutica Pfizer celebró su aniversario número 75 en su planta Toluca, estableciéndose como una de las empresas de mayor presencia a nivel regional y que ha tenido avances significativos en temas como el desarrollo y distribución de la vacuna contra neumococo, que ha reducido de manera significativa las cifras de hospitalización para neumonía en el país, lo que ha significado ahorros por más de 31 mil millones de pesos en hospitalizaciones y tratamiento médico.

3.⁠ ⁠El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso obtuvo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su registro para desarrollar losa de concreto de alta resistencia.

4.⁠ ⁠El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Colegio de Contadores Públicos del Estado de México firmaron un convenio de colaboración que permita potenciar el acceso de trabajadores a créditos asequibles y con menores requisitos, y que con esto puedan mejorar sus capacidades financieras y condiciones de vida.

5.⁠ ⁠El diputado Mariano Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la Legislatura local, señaló que la ley debería aplicarse con firmeza a los menores de edad que cometen delitos, siempre respetando su condición jurídica, por lo que plantea revisar sanciones ante estos delitos en el estado de México.

6.⁠ ⁠La diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Ana Yurixi Leyva Piñón, informó que en la más reciente reunión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género se acordó que los proyectos de pavimentación o bacheo ya no serán aceptables para la asignación de recursos destinados a estas alertas.

7.⁠ ⁠La estrategia establecida por la Procuraduría Federal del Consumidor y el gobierno federal para mantener bajos los precios de los combustibles hasta el momento ha dado resultados.

8.⁠ ⁠Pobladores de la comunidad de La Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan, continúa con un cierre total a la circulación de la autopista Naucalpan-Toluca, debido a la contaminación de manantiales y mantos freáticos provocada por el derrame de aceite de una pipa que tuvo un accidente en dicha zona el jueves pasado.

9.⁠ ⁠En el Congreso del estado de México se llevó a cabo el Parlamento Juvenil con estudiantes de Ciencias Sociales, encabezado por la diputada Jennifer Nathalie González, quien promovió responsabilidad, empatía y participación colectiva para generar propuestas que mejoren la sociedad.

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