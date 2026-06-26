Tercera Edición de la Feria Emprende Dual permite generación de negocios para aumentar niveles de empleabilidad

La Subsecretaría de Educación del Estado de México desarrolla la Tercera Edición de la Feria Emprende Dual, un espacio donde se expone el resultado de la capacitación de jóvenes de los subsistemas de educación media superior en el estado de México.

(Foto: Rebeca Morales).

A través de proyectos de emprendimiento, que van desde el desarrollo de tecnología, generación de tecnologías, limpias, reciclaje, desarrollo de productos relacionados al sector gastronómico, así como aplicaciones digitales, la Feria Emprende Dual permite a los jóvenes además iniciar un proceso de generación de negocios así como aumentar los niveles de empleabilidad.

Carlos Alberto Salgado Treviño, subsecretario de Educación Media Superior señaló que en el encuentro que se desarrolla por tercera ocasión, se visibiliza los conocimientos y competencias de estudiantes mexiquenses y permiten hacer transformaciones en el sector productivo.

En este ejercicio participaron los colegios de estudios científicos de los cinco subsistemas de educación media, bachilleratos y la Universidad Autónoma del Estado de México.

“El modelo impulsa a través de Educacion en todas sus modalidades generar los espacios que impulsan la creatividad, la renovación y el espíritu emprendedor, buscando las competencias esenciales para su desarrollo personal y profesional y que nuestros estudiantes, después de estas experiencias no son los mismos”.

Al momento en el modelo De Educacion Dual participan más de cuatro mil 500, a los cuales se les permite desarrollar de manera simultánea, sus capacidades teóricas y prácticas dentro de las unidades económicas y tener un panorama más claro en el momento de su egreso e incluso una oportunidad laboral.

Los subsistemas de educación media superior atienden en el estado de México a más de 480 mil estudiantes en 246 planteles y una oferta de 97 carreras.

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