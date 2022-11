Terror, acción y aventura; la propuesta de “La Exorcista”

Norma Lazareno; Tina Romero; Diana Bracho; Juan Carlos Colombo; María Evoli; Pilar Santacruz y Ramón Medina; conforman el elenco de “La exorcista”, película mexicana de terror que llega a los cines justo después de la celebración del Día de Muertos.

El filme producido por BTF Media y distribuido por Star Distribution está dirigido por Adrián García Bogliano, narra la historia de Ofelia, una monja quien llega al pueblo para realizar un exorcismo a una mujer embarazada, el tiempo será uno de los obstáculo que Ofelia deberá enfrentar al lado de Fabián, personaje a cargo del actor Ramón Medina quien en entrevista para Así Sucede recalcó que “La Exorcista”; además de ser una película de terror, da al espectador momentos de aventura y acción, acompañados de efectos especiales bien realizados.

“A diferencia de lo que hemos visto en las películas mexicanas de este género que abordan la misma temática es que aquí es una mujer, una monja, quien hace el exorcismo cuando la Iglesia no permite que las monjas hagan exorcismo, no las consideran capaces para estas tareas. El exorcismo sucede en el primer acto de la película, después de ese primer acto se convierte en una película de mucha aventura y de mucha acción. El personaje de la madre Ofelia junto con Fabian que es el personaje que me toca interpretar nos dedicamos a cazar este demonio que se está haciendo más poderoso y tenemos dos días para evitar que se vuelva tan poderoso que no lo podamos detener y se convierte en una película de muchísima acción y de muchísimos sobresaltos visuales y auditivos”, señaló.

Ramón Medina recordó que ya había ha participado en otras películas de terror, tales como “Karem, la posesión” y “La marca del demonio”; sin embargo, considera que “La exorcista” es una película de terror diferente a las que en los últimos años se han realizado, no sólo porque la protagonista es una mujer, sino porque la historia se desarrolla en un ambiente distinto pues el demonio va cambiando de escenario dejando de lado escenarios tradicionales.

El actor mexicano indicó que “La exorcista” fue filmada en los alrededores de la Ciudad de México como El Ajusco y aunque el filme se realizó durante la pandemia, consideró que más los protocolos sanitarios, la mayor dificultad fue filmar de noche.

“La verdad es que las películas de terror y horror son muy demandantes a nivel energético y son muy demandantes también a nivel actoral y mantener la energía durante siete semanas de rodaje, prácticamente rodada toda de noche, es de lo más complicado que tuvimos. En realidad, la pandemia, ya cuando se logró la burbuja de seguridad, todos ya vacunados y con las pruebas PCR, realmente no fue muy diferente a un rodaje en condiciones normales. Entonces, la exigencia fue la que por su naturaleza ya tenía el proyecto”, explicó.

Sobre el elenco que conforma “La Exorcista”; Ramón Medina recordó que son actores con una reconocida trayectoria; por ejemplo, María Evoli ganó en 2016 el Premio Ariel por su actuación en “Tenemos la carne”; mientras que Norma Lazareno y Tina Romero protagonizaron dos de las películas de terror mexicanas más reconocidas, “Hasta el viento tiene miedo” (1968) y “Alucarda, la hija de las tinieblas” (1977), respectivamente.

Además de “La Exorcista”, Ramón Medina también está de estreno con “Emboscada”, película que protagoniza al lado de Adriana Llabres, éste es un thriller y ópera prima de René Herrera. “Emboscada” llegó a salas de Cinemex este 3 de noviembre. El próximo mes, Ramón Medina inicia el rodaje de la película que será filmada en Real de Catorce.

Comentarios

comentarios