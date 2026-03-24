Tiene Edomex 13 casos activos de gusano barrenador del ganado

El estado de México tiene 13 casos activos de gusano barrenador del ganador, concentrados en municipios del sur de la entidad, lo que coloca al estado en el lugar 17 de la estadística de casos activos a nivel nacional.

En lo que va del brote actual de gusano barrenador con un total de 191 casos acumulados, en los que destaca el municipio de Tlatlaya, con un acumulado de 65 casos, casi dos terceras partes del total estatal.

La alerta por gusano barrenador se mantiene en fase preventiva (Foto: Especial).

De 13 municipios en donde se han registrado casos de gusano barrenador, 10 corresponden al sur del estado: Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco, Luvianos, Sultepec, Zacazonapan, Otzoloapam Santo Tomás, Temascaltepec y Zumpahuacán. Los otros tres municipios en donde se han registrados casos son Atlacomulco, Metepec e Ixtapaluca.

Los casos actuales se ubican en los municipios de Sultepec, con cinco; Tlatlaya, con tres; Amatepec, con dos, y uno en cada uno de los municipios de Luvianos, Metepec y Otzoloapan.

En la república mexicana se han acumulado 18 mil 392 casos, con la mayor concentración en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que en conjunto tienen dos de cada tres casos en el país.

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