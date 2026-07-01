Tigre prófugo, cambios electorales y economía marcan la agenda del miércoles

1. El tigre que escapó del centro de conservación y protección de la vida Silvestre en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, continúa sin ser localizado a más de 120 horas de su escape.

2. La Confederación de Cámaras de Comercio hizo un llamado a las autoridades para promover un modelo de simplificación normativa, reglas sencillas de cumplir, Tiempos accesibles, así como costos reducidos, lo cual podría traer un impacto en más de 6. 1 millón de micro y pequeñas unidades económicas en el país.

3. El sector empresarial avisora un mejor segundo semestre del año esperando que los resultados de la negociación y revisión del Tratado de Libre Comercio traigan consigo mejores resultados y certidumbre para la llegada de nuevas inversiones.

4. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó por unanimidad la implementación del voto de las y los mexiquenses residentes en el extranjero para la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional del Proceso Electoral Local 2026-2027.

5. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó por mayoría la designación de Jacqueline Álvarez Avilés como directora de Partidos Políticos y de Jesús Filiberto Trinidad Pérez al frente de la Unidad de Comunicación Social.

6. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, dio a conocer que actualmente el diablo dragón concluirá esta semana su cuarta intervención en el municipio al presentar más del 80% en el avance de la rehabilitación de la calle Juárez en la delegación San Mateo Oxtotitlán.

7. El gobierno estatal, a través de Protección Civil estatal, invita a madres, padres y personas tutoras a inscribir a sus hijas e hijos en la 26ª edición del Taller de Verano “La Protección Civil en las niñas y los niños”, dirigido a menores de entre 6 y 12 años.

Comentarios

comentarios