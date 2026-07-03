Tlalnepantla inaugura la Procuraduría Municipal de Protección a las Personas Adultas Mayores

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla, que preside Raciel Pérez Cruz, inauguró de manera oficial las nuevas instalaciones de la Procuraduría Municipal de Protección a las Personas Adultas Mayores, un espacio integral operado a través del Sistema Municipal DIF que abrirá las puertas al refugio, la defensa jurídica, la asesoría y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las abuelitas y abuelitos de la demarcación.

Esta oficina consolida la infraestructura de atención a la tercera edad en el municipio y se suma a la sede que ya opera con éxito en Tlalnepantla Oriente.

Durante el corte de listón y recorrido, acompañado por la Presidenta Honorífica del Sistema DIF municipal, Rocio Pérez Cruz, el Presidente enfatizó que este sector vulnerable representa la memoria viva del municipio, por lo que es un deber ético brindarles protección frente al abandono, la negligencia o la violencia.

También detalló que esta oficina viene a consolidar la infraestructura de atención a la tercera edad en la localidad, sumándose a la Procuraduría que ya opera desde hace unos meses en Tlalnepantla Oriente.

El mandatario destacó que el envejecimiento de la población es un reto demográfico real en el país y en la ciudad, por lo que la administración se prepara con una visión incluyente a largo plazo, impulsando no solo la apertura de más casas de día, sino garantizando espacios seguros y dignos para el desarrollo de actividades artísticas, físicas y culturales.

La nueva Procuraduría contará con un equipo multidisciplinario encargado de intervenir y canalizar legalmente casos de maltrato físico, emocional y despojo patrimonial, flagelos que lamentablemente aún aquejan a los adultos mayores en el entorno familiar y comunitario.

El edil remarcó la importancia de erradicar los prejuicios y la discriminación etaria que erróneamente encasilla a las personas de la tercera edad como improductivas o como una carga, recordando que Tlalnepantla es un municipio ejemplar que promueve su rol activo en la sociedad a través de organizaciones comunitarias y de infraestructura única en la región, como la Universidad para el Adulto Mayor.

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