Tlalnepantla lanza «Tlalneempleo», una plataforma digital gratuita para impulsar el mercado laboral 

Con el firme compromiso de modernizar la gestión pública y dinamizar la economía de la región, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla, que encabeza el Presidente Raciel Pérez Cruz, presentó de manera oficial la plataforma digital Tlalneempleo.

La aplicación destaca como una herramienta digital innovadora de acceso completamente gratuito, desarrollada por el Gobierno Municipal para conectar de manera directa y transparente a las empresas con los buscadores de trabajo.

Esta innovadora herramienta, desarrollada en su totalidad por personal de la administración municipal funciona como una bolsa de trabajo virtual y completamente gratuita diseñada para conectar de forma directa y sin intermediarios a las empresas que ofrecen vacantes con los ciudadanos que se encuentran en la búsqueda de una oportunidad laboral activa, se consolidan las políticas públicas que el alcalde promueve en favor de la digitalización y el empleo en todo el municipio.

Durante la presentación del proyecto, se destacó que Tlalneempleo representa un ejercicio de eficacia administrativa que no genera costos adicionales al erario público ni depende de proveedores externos.

El funcionamiento de la plataforma destaca por su accesibilidad y rapidez, ya que las personas interesadas pueden registrarse desde cualquier computadora o dispositivo móvil al ingresar únicamente datos básicos esenciales como su nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP), teléfono, correo electrónico, nivel de estudios y experiencia laboral previa.

A partir de esta información, la aplicación genera de manera automática un currículum digital que permite a los usuarios postularse a diversas vacantes con un solo clic, sin que sea un requisito indispensable residir en la demarcación, lo que amplía significativamente el impacto metropolitano de la herramienta.

Por su parte, las unidades económicas locales, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el motor comercial de la zona, disponen de un espacio gratuito para publicar y dar visibilidad a sus ofertas de trabajo.

Todas las vacantes de empleo que se suben al sistema pasan por un proceso de validación a cargo del área de Capacitación y Empleo (CAE) en un lapso menor a 24 horas, con lo que asegura que cada oferta sea transparente y especifique claramente el puesto, sector, nivel de estudios requerido, sueldo, jornada laboral y prestaciones correspondientes.

Este mecanismo garantiza certeza y legalidad a los buscadores de empleo, optimiza a la vez los tiempos y costos de reclutamiento para el sector empresarial.

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