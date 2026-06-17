Tlalnepantla recibe el premio latinoamericano al desarrollo económico y social 2026 

Gracias a las políticas públicas de bienestar impulsadas por el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social (INCLUSOCIAL) entregó al Sistema Municipal DIF-Tlalnepantla el “Premio Latinoamericano al Desarrollo Económico y Social 2026”, en la categoría “Municipio Garante del Derecho Humano al Cuidado”.

La distinción destaca el impacto del programa “Ruta Municipal del Sistema de Cuidados”, diseñado para apoyar a cuidadores de familiares, personas con enfermedades, discapacidad o adultos mayores.

Esta importante distinción internacional fue otorgada al programa “Ruta Municipal del Sistema de Cuidados”, una iniciativa implementada por la institución para respaldar a los ciudadanos responsables de atender a familiares y miembros de la comunidad que padecen alguna enfermedad, viven con discapacidad o requieren apoyo por ser adultos mayores.

De acuerdo con los criterios de INCLUSOCIAL, el alto puntaje arrojado por su software potenciado con Inteligencia Artificial brindó a la junta directiva los elementos de juicio necesarios para deliberar en calidad de jurado y concluir, de manera unánime, que el gobierno de Tlalnepantla era acreedor a este galardón de alcance internacional.

El reconocimiento, cuyo objetivo central es dar visibilidad global a las entidades territoriales que priorizan el desarrollo económico y social de sus habitantes, fue recibido en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el pasado sábado 13 de junio, día inhábil en la administración pública local.

Al respecto, cabe destacar que las políticas de inclusión promovidas bajo la administración del Presidente Raciel Pérez Cruz han sido fundamentales para consolidar al municipio como el primero en todo el Estado de México en establecer formalmente un Sistema Municipal de Cuidados.

Al recibir la condecoración en representación de la demarcación, la presidenta del Sistema Municipal DIF-Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, manifestó que este logro es el reflejo claro del compromiso gubernamental por fortalecer el tejido social y dignificar el valor del trabajo no remunerado, el cual históricamente ha permanecido invisible.

Asimismo, reiteró que la consolidación de los esquemas de atención ocupa un lugar prioritario en la agenda pública de Tlalnepantla desde el inicio de la gestión, y concluyó que este premio funciona como una motivación idónea para redoblar esfuerzos y continuar con el trabajo con sensibilidad, compromiso y visión de futuro en beneficio directo de todas las familias de Tlalnepantla.

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