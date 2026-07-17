Tlalnepantla suma unidades móviles al programa «Salud a tu Alcance»

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla reforzó de manera integral el programa institucional «Salud a tu Alcance» mediante la entrega y puesta en marcha de dos nuevas unidades médicas móviles de última generación.

Las unidades móviles ofrecerán servicios especializados e itinerantes de ginecología, colposcopía, laboratorio clínico, mastografía, ultrasonido y atención médica general en las colonias con mayor incidencia de padecimientos.

Estos modernos vehículos se integran de inmediato a las dos unidades que ya brindan servicio en el territorio, de modo que conforman un total de cuatro cabinas médicas itinerantes equipadas con tecnología de alta especialidad para la atención gratuita de las familias de la demarcación.

Durante el acto, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, destacó la importancia de la corresponsabilidad gubernamental en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas.

«Como gobierno municipal, asumimos la corresponsabilidad con el sector salud de todo el país y nos sumamos a esta lucha, a esta causa, en contra del cáncer cervicouterino y el cáncer de mama», manifestó el alcalde, quien puntualizó que el bienestar y la salud de las mujeres es un eje estratégico prioritario de su administración.

El mandatario explicó que el objetivo central de duplicar el parque vehicular de este programa es garantizar que los servicios de diagnóstico oportuno lleguen de manera pronta a los rincones con mayor demanda.

«Tenemos que avanzar para que cada vez sean menos las mujeres que enfrenten una situación tan difícil como lo es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Por eso está aquí el DIF municipal para que podamos realizar diagnósticos en la prevención, diagnósticos oportunos y que podamos visitar las comunidades de nuestra ciudad en donde se registre una mayor incidencia de este padecimiento», afirmó Raciel Pérez Cruz.

Estas acciones mitigan de forma contundente las barreras de acceso a la salud pública y representan una esperanza de vida. Al tiempo que se destacó el dinamismo que operará el personal médico en los próximos días, ya que recorrerá las colonias del municipio: «No vamos a esperar a que la gente venga, la vamos a ir a buscar, porque un diagnóstico tardío de cáncer separa familias, pero la detección oportuna nos devuelve la vida».

Con la incorporación de los nuevos vehículos, el esquema de atención médica quedó distribuido de manera especializada en las cuatro unidades que recorrerán el territorio. La primera de ellas se enfoca en colposcopía y ginecología para salvaguardar la salud reproductiva; la segunda funge como laboratorio clínico para la aplicación de vacunas y la toma de muestras sanguíneas; la tercera cuenta con un mastógrafo por impedancia y ultrasonido para la detección de cáncer de mama; finalmente, la cuarta unidad ofrece consultas de medicina general, curaciones de pie diabético, tomas de glucosa y servicios completos de odontología preventiva, pediátrica y geriátrica.

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