Todo listo para ‘El Cascanueces y el Rey Ratón’ de la OFiT y CulturArte

La Orquesta Filarmónica de Toluca se reporta lista para las funciones de ‘El Cascanueces y el Rey Ratón’ que este fin de semana realizará en el Teatro Morelos de la capital mexiquense.

Esta historia es uno de los grandes clásicos del ballet; una de las obras más famosas de Tchaikovsky y una de las historias más emblemáticas de la temporada navideña (Foto: Especial).

Esta historia es uno de los grandes clásicos del ballet; una de las obras más famosas de Tchaikovsky y una de las historias más emblemáticas de la temporada navideña. Es la historia de Clara, quien junto a su hermano Fritz, reciben regalos de Navidad pero en uno de ellos hay príncipe atrapado y deberán encontrar la manera de romper ese hechizo y liberarlo. Tchaikovsky escribió esta obra a finales del siglo XIX.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urban y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, consideró que este tipo de espectáculos aptos para toda la familia ayuda a eliminar el estigma que tiene el ballet y la música de orquesta.

«El ballet es algo que se ha estigmatizado y tenemos que luchar porque sea distinto, porque su percepción sea distinta. Se ha estigmatizado desde muchos puntos de vista. Lo primero es que es sólo para unos elegidos o quizá sólo para las chicas, para las niñas y no es cierto, el ballet es para todos nosotros. El ballet es una obra de teatro desde el principio hasta el final. En este caso contamos la historia de una niña que se llama Clara y de su hermano Fritz que tienen que entender primero qué es la Navidad, la importancia de la Navidad», explicó.

De acuerdo con el director de la OFIT, el espectáculo tendrá nuevos elementos y sorpresas con lo que promete sorprender al público del valle de Toluca. Las funciones contarán con la orquesta y coro en vivo, con los que serán poco más de 150 artistas, entre músicos y bailarines.

Este espectáculo contará con coreografía de Dilza Bustabad y aunque está es la décima sexta edición de ‘El Cascanueces’ a cargo de la OFiT, cada año la coreografía es distinta. Además, aunque tendrá elementos de ediciones pasadas que se mantendrán como la caída de nieve dentro del teatro, habrá también nuevos atractivos escénicos.

Las funciones de ‘El Cascanueces y el Rey Ratón’ serán en el Teatro Morelos este viernes 12 y sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas y el domingo 14 de diciembre a las cinco de la tarde. El costo de los boletos va desde 150 pesos hasta 750 pesos.

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