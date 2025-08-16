Todo listo para la novena carrera “Préndete” en Toluca

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca se declara lista para recibir a cientos de atletas, deportistas y bomberos este domingo 17 de agosto en la carrera Préndete 2025, una tradición de convivencia deportiva en nuestra ciudad.

El gobierno de Toluca invita a sumarse a esta noble causa, disfrutar de una jornada deportiva y familiar, así como tener la posibilidad de convivir con nuestros valientes bomberos (Foto: Especial).

El presidente municipal Ricardo Moreno invita a la población a formar parte de este importante evento que tiene como objetivo recaudar fondos para fortalecer la operatividad y el equipamiento de los bomberos que diariamente arriesgan su vida por la protección de las y los toluqueños.

La justa comenzará a partir de las 8:00 horas en la Estación Central de Bomberos Toluca, en Paseo Fidel Velázquez esquina 28 de Octubre, colonia Vértice, y recorrerá calles aledañas con distancias de 5 y 10 kilómetros; en ramas infantil, juvenil, máster y veteranos. Las categorías infantiles se dividirán en Bomberitos 400 metros de 4 a 6 años, Rescatistas 600 metros de 7 a 9 años y Paramédicos 1 kilómetro de 10 a 12 años.

Comentarios

comentarios