Todo un éxito la carrera 10K El Gran Otomí

Más de 500 corredores se reunieron en la Unidad Deportiva de San Pablo Autopan para participar en la primera carrera atlética 10K El Gran Otomí, en honor al distinguido maratonista de talla mundial Juan Constantino de la Cruz Hernández.

Juan Constantino continuará compartiendo gratuitamente sus conocimientos todas las mañanas en punto de las 5:00 horas en la Unidad Deportiva de San Pablo Autopan (Foto: Especial).

La justa atlética fue posible gracias la iniciativa de la Cuarta Regidora Belem Garay Garduño, la participación decidida del gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno Bastida, a través de las direcciones de Bienestar y, Seguridad y Protección, así como del Comité Deportivo de San Pablo Autopan.

Esta actividad además de fomentar el deporte y la convivencia familiar sirvió para rendir un merecido homenaje al atleta Juan Constantino, quien después de una gran trayectoria internacional, se retira de las competencias oficiales, para dedicarse de lleno a seguir formando a jóvenes promesas del atletismo toluqueño.

