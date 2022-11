Tolerancia y respeto

Seguramente sabes que es la tolerancia. La actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás aunque no coincidan con las propias. Pero también tiene que ver con la no violencia, la no discriminación racial, religiosa y económica y la no homofobia.

La contraparte de la tolerancia es la intolerancia y en eso los mexicanos nos pintamos solos. Somos intolerantes a la comunidad LGBTy+, a los indígenas y a la gente pobre. Nos sentimos mejores o superiores y por eso denigramos. Pero hay que saber que la intolerancia surge de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de un sentido exagerado de valor de lo propio. Mediante la intolerancia social se desarrollan en unos y otros estresores sicológicos como hipertensión, depresión, trastornos de ansiedad, asma, úlceras y dolores corporales.

La manera de evitar más intolerancia es reflexionar sobre la importancia de los demás y educar a las próximas generaciones a que acepten la diversidad entre la población y sus derechos humanos. La tolerancia es un valor universal y el principio para ser tolerante es aceptar que la gente es, naturalmente, diversa.

