Toluca agiliza trámite para obtener constancia de vecindad en el Palacio Municipal

El gobierno municipal de Toluca, encabezado por el presidente Ricardo Moreno, ofrece un procedimiento ágil para la expedición de la constancia de vecindad. Este documento es requerido en esta época del año para diversos trámites como inscripción a programas sociales, gestiones escolares, obtención de licencias y acceso a beneficios administrativos.

Este documento permite a las personas acceder a descuentos en diversos servicios municipales. (Foto: Especial)

Por instrucción del alcalde, el trámite se realiza en el Departamento de Constancias y Certificaciones del Palacio Municipal. Los interesados deben presentar únicamente su credencial para votar vigente y un recibo reciente de pago de servicios (como agua, luz o predial) que acredite su domicilio en el municipio.

Tras cubrir una cuota de 113 pesos, los solicitantes reciben el documento de manera inmediata. La constancia acredita oficialmente el domicilio y la residencia del titular ante dependencias gubernamentales y otras instancias que lo requieran como requisito.

Adicionalmente, esta constancia permite acceder a los descuentos vigentes en el pago del servicio de agua y del impuesto predial. Estos descuentos pueden tramitarse directamente en la carpa habilitada ubicada en la Plaza Fray Andrés de Castro, también en el centro de la ciudad.

Las oficinas del Departamento de Constancias y Certificaciones atienden de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:30 horas, facilitando a los ciudadanos realizar el trámite dentro de la jornada laboral. La administración municipal busca con esta medida simplificar un trámite frecuente y necesario para el acceso a servicios y beneficios locales.

Comentarios

comentarios