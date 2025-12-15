Toluca amanece limpia en calles, avenidas y plazas

Mientras miles de aficionados celebraban el bicampeonato del Deportivo Toluca la noche de ayer en el Estadio Nemesio Diez, personal de recolección municipal inició una labor esencial para la ciudad, limpiar los espacios públicos una vez concluida la celebración.

Durante la madrugada recogieron aproximadamente 15 toneladas de residuos (Foto: Especial).

Al término del encuentro, cuadrillas de trabajadores municipales ingresaron a la zona aledaña al estadio para realizar tareas de barrido, recolección y traslado de residuos sólidos, logrando retirar aproximadamente 15 toneladas de basura generadas durante el festejo deportivo.

Estas acciones se llevaron a cabo durante la madrugada, con el objetivo de que la ciudad amaneciera limpia y en condiciones óptimas para la población.

Desde las primeras horas de esta mañana, el personal de servicios públicos municipal continuó con las labores de saneamiento en uno de los puntos emblemáticos de celebración: la glorieta del Águila sobre la avenida Cristóbal Colón En este punto se llevaron a cabo acciones de barrido manual y limpieza general.

El Gobierno de Toluca reconoce el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio del personal de recolección y limpia municipal, quienes, con su trabajo silencioso, contribuyen diariamente a mantener espacios públicos limpios, seguros y ordenados para todas y todos.

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