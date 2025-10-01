Toluca atiende peticiones ciudadanas en San Cristóbal Huichochitlán

El gobierno municipal de Toluca atiende las peticiones ciudadanas en las 48 delegaciones, con diversas acciones como los trabajos realizados en la calle José Vicente Villada, de San Cristóbal Huichochitlán.

Reitera Ricardo Moreno compromiso con la conectividad de la ciudad (Foto: Especial).

Lo anterior, con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad en la zona norte y en respuesta a diversas solicitudes de las y los toluqueños, por ello, el alcalde Ricardo Moreno instruyó a la Dirección General de Obra Pública a llevar a cabo trabajos de rastreo en dicha vialidad, misma que se encontraba en pésimas condiciones derivado de los años de abandono lo que propició severas afectaciones a la cinta asfáltica.

Es importante destacar que para recuperar la infraestructura urbana se han realizado trabajos de rastreo y nivelación en diversas vialidades de las 48 delegaciones como en las calles Miguel Ávila Camacho en San Miguel Totoltepec, Ignacio Allende en la Constitución Totoltepec; así como bacheo en Plutarco González en San Pablo Autopan y Libertad en Calixtlahuaca, coordinando trabajos con la Junta de Caminos, por mencionar algunas.

El Ayuntamiento continuará con las labores de bacheo y pavimentación en todas las comunidades y reitera a la ciudadanía que su compromiso es con las familias, con su seguridad, bienestar y conectividad en todo el municipio.

Comentarios

comentarios