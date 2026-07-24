Toluca atrae inversión, Edomex combate delitos y acelera obras, pero aumentan los fraudes

1.⁠ ⁠El sector industrial en el Valle de Toluca no tiene registro de apagones ni interrupciones significativas en suministro de energía eléctrica, a excepción de los momentos en los que se han presentado fuertes lluvias, sin embargo, estos cortes han sido atendidos oportunamente por la Comisión Federal de Electricidad.

2.⁠ ⁠El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, ha consolidado a Toluca como un destino confiable para la inversión, pues a mitad del camino captó más de 3 mil millones de pesos en inversión directa, lo que fortalece el crecimiento económico y el desarrollo industrial, comercial y logístico.

3.⁠ ⁠El estado de México se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional en la apertura de carpetas de investigación en contra de servidores públicos, donde al corte parcial realizado al mes de mayo de 2026 la entidad mexiquense suma un total de 5 mik indagatorias abiertas por dicho ilícito

4.⁠ ⁠La organización Grafeno y presentó los cursos a «Introducción a la IA para Empresarios» y «Transforma tu Empresa con IA», un esquema enfocado en acercar a las unidades económicas, oportunidades de desarrollo en materia tecnológica, agilización de procesos, así como de mejora de atención al cliente y ventas a través de herramientas tecnológicas.

5.⁠ ⁠Los fraudes se disparan en el estado de México, pues actualmente ocupa el segundo lugar nacional con casi 24 mil denuncias; el estado registra en promedio mil 200 casos al mes, mientras el delito ha crecido 20 por ciento en todo el país durante 2026.

6.⁠ ⁠A poco más de un año de la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, los trenes de pavimentación han intervenido un millón 242 mil 506 metros cuadrados, equivalentes a 100 kilómetros de vialidades, con lo que se facilita la movilidad y conectividad en 10 municipios.

7.⁠ ⁠En la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y representantes de siete entidades del centro del país, se acordó reforzar acciones contra la extorsión, el robo al transporte de carga y pasajeros, además de revisar el marco jurídico y supervisar centros penitenciarios.

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