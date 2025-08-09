Toluca celebra marcha del Orgullo en un ambiente de inclusión y diversidad

Bajo el lema «Juntos por la Igualdad. Celebremos la diversidad», este sábado 9 de agosto se llevó a cabo una edición más de la marcha del Orgullo, recorriendo distintos puntos de la capital mexiquense.

Marcha del Orgullo recorre las calles de Toluca con música y arte (Foto: Sonia Vilchis).

La manifestación, que busca visibilizar y celebrar a la comunidad LGBTQ+, contó con un ambiente festivo y cultural. Los asistentes disfrutaron de la participación de diversos artistas, espectáculos de poesía, drag, vogue y música de cantautores.

Para garantizar la seguridad de los participantes, la marcha fue resguardada por elementos de la Policía de Género de Toluca, quienes acompañaron el contingente a lo largo de su recorrido.

Policía de Género acompaña contingente en jornada pacífica e inclusiva (Foto: Sonia Vilchis).

La jornada transcurrió de manera pacífica, reafirmando el compromiso de la ciudad con la inclusión y el respeto a la diversidad.

