Toluca convierte sus bibliotecas en espacios de aprendizaje durante el Mes de la Lectura

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, impulsa durante el mes de abril una amplia agenda cultural y educativa en las Bibliotecas Públicas Municipales para convertirlas en espacios de aprendizaje y creatividad, con más de 80 actividades dirigidas a personas de todas las edades.

Más de 80 actividades ofrecen club de tareas, clases de guitarra, inglés, ajedrez y manualidades para todas las edades. (Foto: Especial)

La Dirección General de Educación, Cultura y Turismo, a través del Programa Bibliotecas, ofrece club de tareas, fomento a la lectura, clases de guitarra, inglés y ajedrez; educación inicial, fomento al deporte, manualidades y dinámicas para el adulto mayor, entre otras actividades.

Estas acciones, que se han reforzado durante el Mes de la Lectura, buscan que estos lugares se consoliden como espacios vivos, incluyentes y accesibles, donde niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren oportunidades para aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades en un entorno seguro y cercano.

El objetivo es fomentar el hábito de la lectura, fortalecer el aprendizaje y promover el desarrollo integral de la población. Para conocer las actividades en las bibliotecas ubicadas en todo el territorio municipal, se invita a seguir las redes sociales oficiales de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo.

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