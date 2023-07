Toluca es el municipio con menor deuda del país: Raymundo Carbajal

El presidente municipal Raymundo Martínez Carvajal afirmó que el municipio de Toluca es el municipio de todo el país con la menor deuda per cápita que está registrada, y además, informó que han recuperado la facultad de ser objetos de crédito.

“Somos el municipio menos endeudado del país per cápita, refiriéndonos a deuda que está registrada, hicimos un crédito a corto plazo que vamos a tener de pagar en agosto, y que vamos a solicitar otro más para poder complementar obras que son fundamentales para la ciudad, pero ojo, sin poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio. ¿Qué es lo que aún se debe? Los pasivos que tienen que son más de mil 600 millones, con temas de proveedores, de personal, pasivos laborales”

Detalló que lo anterior se realiza conforme a los mandatos judiciales pues, “no es fácil conseguir 2 mil 400 millones de la noche a la mañana”, refiriéndose a la deuda del municipio, de la cual detalló, hasta ahora y desde el año pasado han pagado casi mil 200 millones, sin embargo, aclaró que en su trienio no terminarán de pagar las deudas heredadas, aunque no dejarán deuda adicional.

“Pero lo que sí es cierto, es que nosotros, no vamos a dejar deuda adicional, y eso es un buen tema porque ubica a la ciudad como una ciudad financieramente sana, somos objeto de crédito otra vez, ya no estamos en el buró de crédito, ya Hacienda no nos tienen semáforo rojo, pero necesitamos consolidar eso”



Agregó que el grueso de los municipios no pudieron resolver el tema de las deudas porque es muy complejo, y reconoció incluso que el inicio de su fue complicado en los primeros meses, algo que logró resolver.

Cabe señalar, que la deuda total era superior a los 2 mil 700 millones de pesos, ya que alrededor de 500 millones de pesos están relacionados con deuda pasiva.

