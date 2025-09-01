Toluca implementa operativo para regreso a clases seguro

Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca desplegó este lunes un operativo especial en zonas escolares de alta afluencia.

En total, 850 elementos, entre policías operativos y agentes de vialidad, participan en labores de vigilancia, recorridos preventivos y apoyo en cruces peatonales y avenidas principales, informó la dependencia.

El dispositivo tiene como objetivo brindar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia, así como agilizar el tránsito en horarios de entrada y salida de clases.

Las acciones se concentran en planteles de educación básica y media superior, principalmente en colonias con mayor densidad escolar.

Con estas medidas, el Gobierno municipal brinda un regreso a clases ordenado y seguro, reforzando la confianza de la ciudadanía y asegurando que miles de estudiantes puedan iniciar el ciclo escolar en condiciones de tranquilidad y protección.

