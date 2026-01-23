Toluca lanza la Escuela Municipal de Emprendimiento

En México, de 2018 a 2023, se crearon 1.7 millones de nuevos negocios y, en ese mismo periodo, cerraron 1.4 millones, dejando claro el nivel de complejidad que tiene el emprendimiento.

El arranque de la EMET fue acompañado por una conferencia de Rodrigo Herrera, director general de Genomma Lab, sobre los retos del emprendimiento, las nuevas tendencias de la industria

Este jueves, Toluca arrancó de manera oficial la Escuela Municipal de Emprendimiento, un esquema que busca la capacitación, el financiamiento, la vinculación y el desarrollo de negocios en la capital mexiquense, que inicia con más de 400 personas inscritas.

La escuela arranca con un diplomado de 120 horas virtuales, a desarrollar en seis módulos: Emprender con pasión; Planificación estratégica de negocios; Finanzas para emprendedores; Gestión de operaciones; Empoderamiento y mentoría; y Consolidación y escalamiento del negocio.

Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, señaló que los contenidos están avalados por la Universidad Autónoma del Estado de México y el CONOCER.

“La EMET nace de la convicción de que el emprendimiento genera empleo digno, multiplica oportunidades y produce prosperidad compartida, tomando como base a la gente”.

El arranque de la EMET fue acompañado por una conferencia de Rodrigo Herrera, director general de Genomma Lab, sobre los retos del emprendimiento, las nuevas tendencias de la industria y la vocación emprendedora.

Comentarios

comentarios