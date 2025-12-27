Toluca mantiene abierta pista de hielo y atracciones navideñas hasta el 7 de enero

El gobierno municipal de Toluca mantiene abierta al público una pista de hielo gratuita y una decoración navideña monumental en la Plaza de los Mártires. Las atracciones, que incluyen un árbol de 28 metros de altura y zonas decoradas con luces y figuras de caramelo, estarán disponibles para familias y turistas hasta el 7 de enero de 2026.

Pueden tomarse fotos y dejar su carta para Reyes Magos en buzón de los deseos (Foto : Especial)

La pista de hielo, que tiene una superficie de 800 metros cuadrados, opera en un horario de 11:00 a 20:00 horas, con la excepción del 1 de enero, día en que las instalaciones no darán servicio. El acceso se realiza mediante una fila, y los visitantes deben aceptar el reglamento y utilizar los patines proporcionados en el lugar.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el equipo es sanitizado de manera constante y se da mantenimiento continuo a la superficie de hielo. Las personas sin experiencia en el patinaje pueden utilizar «ballenitas» como apoyo, y cada sesión tiene una duración máxima de 20 minutos. El acceso está permitido para personas mayores de tres años, siendo obligatorio el uso de calcetines para patinar.

Los asistentes pueden tomarse fotografías en las áreas decoradas, que incluyen una Casita de Jengibre, un nacimiento y un puente navideño. Además, como parte de la tradición de Reyes Magos, se ha instalado un «buzón de los deseos» junto al Árbol Monumental, donde niños y familias pueden depositar sus cartas.

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