Toluca mejora en la calidad del aire este lunes

La calidad del aire se encuentra entre buena y regular en el valle de Toluca en los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, de acuerdo con la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca, dado que los niveles de contaminación por partículas suspendidas alcanzaron las 100 unidades en el reporte más reciente.

(Foto: https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire).

En el reporte se detalla que la zona Sur registra una concentración de PM10 con 73 puntos, mientras que la zona Norte tiene un registro de 97, mientras que la zona Centro reportan 84 unidades de este contaminante. En materia de PM2.5, la zona Sur tiene 85 puntos, la zona Norte 97, mientras que la zona Centro se registran 100 unidades.

La contaminación por ozono se mantiene en niveles de calidad del aire Bueno, con un valor máximo de 9 unidades de este contaminante.

3: Si la calidad del aire es buena:

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, señaló que la buena calidad del aire es “adecuada para llevar a cabo actividades al aire libre”.

La Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca se compone de siete estaciones de monitoreo, que se ubican en San Mateo Oxtotitlán, Toluca Centro, Metepec, Ceboruco, San Mateo Atenco, Aeropuerto y San Cristóbal Huichochitlán.

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