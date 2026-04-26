Toluca refuerza acciones de bienestar y empoderamiento para mujeres indígenas

El Gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección General de Bienestar, ofreció acciones diversas enfocadas en visibilizar los derechos de las mujeres indígenas, fortalecer su autonomía y mejorar su calidad de vida en delegaciones con pueblos originarios.

Gobierno municipal impartió pláticas sobre derechos humanos, autonomía económica y prevención del embarazo en cuatro delegaciones con pueblos originarios. (Foto: Especial)

Como parte de esta estrategia, se realizaron pláticas sobre derechos y autonomía dirigidas a mujeres, a fin de brindarles herramientas que les permitan tomar decisiones informadas, fortalecer su participación social y promover la igualdad de oportunidades.

De manera complementaria, también se impartieron temas de prevención del embarazo, orientadas a generar conciencia e informar a las asistentes, especialmente en edades tempranas, facilitándoles el acceso a información clara y oportuna.

(Foto: Especial)

Estas acciones beneficiaron a cientos de personas de Tlachaloya, San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán, donde se continúa trabajando de manera cercana para atender las necesidades prioritarias de la población.

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