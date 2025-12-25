Toluca registra mala calidad del aire; fuegos artificiales son la principal razón

La Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca reportó que este 25 de diciembre la zona metropolitana registra niveles significativos de contaminación, alcanzando los 138 puntos de partículas suspendidas PM2.5​ y 122 puntos de partículas menores a 10 micras (PM10​).



(Foto: Especial).

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, estos niveles elevados derivan principalmente de la quema de pirotecnia y la realización de fogatas durante la madrugada, lo que sitúa la calidad del aire en un rango de riesgo alto para la salud de la población.

Ante estas condiciones, las autoridades ambientales recomiendan limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre y mantenerse atentos a posibles declaratorias de contingencia ambiental en caso de que la concentración de contaminantes no disminuya en las próximas horas.

Para los grupos sensibles, que incluyen a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias como el asma o padecimientos cardiacos, la indicación oficial es evitar cualquier esfuerzo prolongado en exteriores para prevenir complicaciones.

Por su parte, se sugiere a la población en general reducir la intensidad de sus actividades físicas intensas en espacios abiertos mientras persistan los indicadores actuales.

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