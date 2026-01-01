Lo volvimos a hacer: Toluca registra muy mala calidad del aire en este inicio de año

La calidad del aire se encuentra en una muy mala calidad en el valle de Toluca en los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, de acuerdo con la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca, dado que los niveles de contaminación por partículas suspendidas alcanzaron las 161 unidades en el reporte más reciente.

(Foto: https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire).

El informe detalla que la mayor concentración de PM10 —consideradas las más peligrosas por su capacidad de ingresar al torrente sanguíneo— se registró en el municipio de Ixtlahuaca, con 161 puntos. En tanto, la zona norte del Valle de Toluca, específicamente Xonacatlán, reportó 140 unidades de partículas PM2.5, asociadas principalmente a procesos de combustión, polvo y quema de materiales.

Por su parte, el índice Aire y Salud clasificó la calidad del aire como “muy mala”, con un riesgo “muy alto” para la población. El caso más crítico se presentó en Ixtlahuaca, donde el indicador alcanzó 211 puntos de concentración de PM10.

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, señaló que la calidad del aire muy mala es “causante de mayores efectos adversos a la salud en la población en general, en particular los niños y los adultos mayores con enfermedades respiratorias como el asma o del corazón”. Recomienda evitar salir de casa y mantener las ventanas cerradas, además de estar atento a la información de la calidad del aire. También sugiere acudir al médico “si presenta síntomas respiratorios o cardiacos”.

La Secretaría del Medio Ambiente alertó que los actuales niveles de contaminación representan un riesgo para la salud, especialmente para la población infantil, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas, como asma o bronquitis, así como afecciones del corazón. Entre las molestias más frecuentes se reportan ardor en ojos y garganta, sensación de falta de aire, tos constante y cansancio generalizado.

Frente a este panorama, las autoridades llamaron a la ciudadanía a limitar la exposición al aire libre, evitar la práctica de actividad física en exteriores y consultar de manera constante los informes oficiales sobre la calidad del aire. También se recomendó buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma relacionado con problemas respiratorios o cardiovasculares.

De acuerdo con especialistas, el deterioro periódico de la calidad del aire durante estas fechas se explica por el incremento en el uso de pirotecnia, la realización de fogatas y un mayor consumo de combustibles, factores que año con año intensifican los niveles de contaminación en la región.

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