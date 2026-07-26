Toluca registrará clima templado con máxima de 22 grados este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, domingo 26 de julio, cielo poco nuboso en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 22 grados Celsius y mínima de 5 grados, con viento del noreste de 5 a 10 kilómetros por hora. Se espera una precipitación estimada de 2 litros por metro cuadrado.

Se recomienda a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos. (Imagen: SMN)

El monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, aunados a inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana.

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la onda tropical número 21 sobre el sureste mexicano, y con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. La onda tropical número 21 y una circulación ciclónica generarán lluvias intensas en el sureste del territorio nacional.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen: SMN)

Los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el océano Pacífico reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente de México. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del país, persistiendo la onda de calor en el noreste de Baja California y finalizando en Baja California Sur y Sonora.

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