Toluca registró avances en igualdad sustantiva y prevención de violencia de género

El alcalde Ricardo Moreno tiene un firme compromiso con el impulso del bienestar de las toluqueñas, además con el fortalecimiento de la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género, por ello, impulsa estrategias, programas y acciones que durante el año 2025 permitieron grandes avances.

Impulsó alcalde Ricardo Moreno estrategias y programas a favor de las toluqueñas (Foto: Especial).

Como apoyo a las acciones, el Instituto Municipal de la Mujer de Toluca trabaja para empoderar a este importante sector así como para atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, mediante acciones comunitarias, formativas y preventivas.

Durante este 2025, se tuvo un impacto social de 264 mil personas atendidas con diversas acciones entre las que destacan 16 mil 792 personas que participaron en 145 pláticas y cursos sobre prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos; mil 95 asistentes a foros y jornadas de igualdad sustantiva; 518 en conversatorios sobre modalidades de violencia y 3 mil 36 beneficiarias de 41 talleres de prevención.

Asimismo, las Caravanas Unidas y de la Mano brindaron atención directa a 6 mil 347 personas, mil 68 servidoras y servidores públicos recibieron 11 capacitaciones en primer contacto y prevención, mientras que 171 más fueron certificadas en competencias laborales con perspectiva de género, por mencionar algunas acciones.

Las labores continuarán durante esta administración, pues se busca consolidar a la capital mexiquense como un espacio libre de violencia en el que todas las mujeres puedan crecer, desarrollarse y tener una vida plena.

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