Toluca reordenará movilidad afirma Juan Maccise

La obstrucción del paso en banquetas y vialidades por parte comerciantes en diferentes puntos de la ciudad de Toluca es el pan de cada día para el transeúnte y los automovilistas, ya que si de por sí, las calles angostas no abastecen el flujo vehicular, y la prácticamente inexistencia de banquetas, mantienen a los peatones entre una llanta y la barda de una construcción, el problema se agrava con puestos de comercio como en la calle de rayón, esquina con Sebastián Lerdo de Tejada.

No es posible que no podamos caminar, que yo venga aquí en la banqueta y no tenga espacio para hacerlo, afirmó el presidente de Toluca (Foto: redes JMN)

Al respecto, el presidente de Toluca, Juan Maccise Naime, aseguró que van a poner orden y trabajar de la mano con los comerciantes para no permitir el desorden en la ciudad.

“Vamos a poner orden y lo que ustedes ya vieron, que fueron muy receptivos los comerciantes, vamos a trabajar de la mano pero de ninguna manera se va a permitir el desorden en la ciudad, porque es un descuido de muchos años y la gente reclama orden, y las medidas que hemos tomado han sido muy bien aceptadas por el comercio establecido y por los ciudadanos.

“No es posible que no podamos caminar, que yo venga aquí en la banqueta y no tenga espacio para hacerlo, entonces estamos viendo opciones; yo no estoy en contra del comercio ni de la gente yo soy orgullosamente un nieto de un comerciante de la calle de Juárez, y vamos a dar unas opciones pero el desorden no se va a permitir”.

Afirmó que el resultado se verá en los próximos días, lo mismo que en el caso de los franeleros.

“No es posible que en la calle de mi casa, en la calle de mi casa tenga que pagar 300 o 350 pesos porque me permitan estacionar en un espacio público; son varias vertientes las que estamos trabajando en movilidad, ya que hoy en Juárez y Carranza, ya no hay objetos que obstaculicen el estacionamiento de los vehículos”.

Y es que de acuerdo con personal del ayuntamiento, en el tema de los franeleros, el ayuntamiento de Toluca estará realizando acciones a partir de este sábado.

