Toluca reporta saldo blanco durante festejos por triunfo de la Selección Mexicana

Derivado del dispositivo especial implementado por la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca con 600 elementos, en coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia concluyeron con saldo blanco en la capital mexiquense.



(Foto: Especial).

Por instrucción del alcalde Ricardo Moreno, desde el partido número uno se desplegó este dispositivo de seguridad y desde horas previas al encuentro y durante las celebraciones posteriores, elementos de la Policía Municipal y agentes de Sustentabilidad Vial realizaron acciones preventivas, de vigilancia y apoyo vial en distintos puntos estratégicos de la ciudad, garantizando la seguridad de las y los asistentes.

Uno de los principales puntos de reunión fue el emblemático Monumento al Centenario de la Independencia «El Águila» en Paseo Colón, donde cientos de familias, jóvenes y aficionados se congregaron para celebrar el triunfo del representativo nacional en un ambiente de alegría, orden y sana convivencia.

Entre cánticos de “Cielito Lindo”, porras y repetidos “¡Viva México!”, los asistentes demostraron que es posible disfrutar la pasión por el futbol con responsabilidad y respeto, fortaleciendo el espíritu de unidad que caracteriza a la afición mexicana.

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió preservar el orden público, mantener la movilidad en las principales vialidades y brindar condiciones de seguridad para que la ciudadanía disfrutara de la fiesta deportiva sin incidentes relevantes.

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