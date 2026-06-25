Toluca reporta saldo blanco durante festejos por triunfo de la Selección Mexicana

Derivado del dispositivo especial implementado por la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca con 600 elementos, en coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia concluyeron con saldo blanco en la capital mexiquense.
Por instrucción del alcalde Ricardo Moreno, desde el partido número uno se desplegó este dispositivo de seguridad y desde horas previas al encuentro y durante las celebraciones posteriores, elementos de la Policía Municipal y agentes de Sustentabilidad Vial realizaron acciones preventivas, de vigilancia y apoyo vial en distintos puntos estratégicos de la ciudad, garantizando la seguridad de las y los asistentes.
Uno de los principales puntos de reunión fue el emblemático Monumento al Centenario de la Independencia «El Águila» en Paseo Colón, donde cientos de familias, jóvenes y aficionados se congregaron para celebrar el triunfo del representativo nacional en un ambiente de alegría, orden y sana convivencia.
Entre cánticos de “Cielito Lindo”, porras y repetidos “¡Viva México!”, los asistentes demostraron que es posible disfrutar la pasión por el futbol con responsabilidad y respeto, fortaleciendo el espíritu de unidad que caracteriza a la afición mexicana.
La coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió preservar el orden público, mantener la movilidad en las principales vialidades y brindar condiciones de seguridad para que la ciudadanía disfrutara de la fiesta deportiva sin incidentes relevantes.