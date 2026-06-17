Toluca se prepara para la Fiesta de la Música

Este fin de semana, la capital del estado de México realizará la décima novena edición de Fiesta de Música, una iniciativa que surgió en Francia en 1982 mediante el entonces ministro de Cultura Jack Lang con dos propósitos; acercar la música a la población y dar espacio al talento local. Con los años, ciudades de todo el mundo se sumaron a esta iniciativa.

En México, la Fiesta de la Música se celebró por primera vez a inicio de la primera década del 2000, a través de colaboraciones con instituciones educativas, principalmente la Alianza Francesa (Foto: Especial).

En México, la Fiesta de la Música se celebró por primera vez a inicio de la primera década del 2000, a través de colaboraciones con instituciones educativas, principalmente la Alianza Francesa; tal es el caso de la capital mexiquense en donde la organización del evento está a cargo de la Alianza Francesa de Toluca

La Fiesta de la Música se celebra cada 21 de junio, el día del Solsticio de Verano, es decir, el día más largo del año y este 2026 serán dos días en los que las presentaciones musicales se llevarán a cabo. En entrevista para Así Sucede, Stéphanie Suel, directora de la Alianza Francesa de Toluca, detalló que este sábado 20 y domingo 21 de junio la Fiesta de la Música vuelve a Toluca con tres sedes: la propia Alianza Francesa; Centro Tolzú y Bistro Mecha.

“En Toluca la celebramos desde el 2008, estamos ya en la décima novena edición. En esta edición tenemos 24 grupos que se van a presentar, 24 grupos de mucha calidad de varios géneros y es entrada completamente gratuita para guardar la esencia de la Fiesta de la Música, dar acceso al público en general y dar a conocer a muchos músicos. Son principalmente grupos locales y se presentan en tres sedes que colaboran con nosotros”, indicó.

Entre las agrupaciones que se sumarán a la Fiesta de la Música en Toluca están el Coro Universitario y la Banda de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual, realizará un recorrido el sábado 20 de junio a partir de las 11 de la mañana partiendo de la Plaza González Arratia hasta llegar al Jardín Zaragoza.

Por otro lado, la directora de la Alianza Francesa de Toluca recordó que ésta es una institución que organiza distintas actividades culturales. Por ejemplo, este miércoles 17 de junio a las seis de la tarde se proyectará el documental ‘El Reencuentro: 500 años’, dirigido por Miguel Gleason con una cuota de recuperación de 50 pesos. Y el próximo 25 de junio en el Museo de Numismática será inaugurada la exposición ‘Glorias Compartidas México-Francia’ en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas de ambos países conformada por monedas; medallas y documentos los intercambios, cooperación y vínculos culturales entre ambas naciones.

Comentarios

comentarios