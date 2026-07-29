Toluca se queda sin Festival Danzatlán, la sede será Texcoco

Este miércoles se llevó a cabo el anuncio de la novena edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán, un festival fundado y dirigido por la bailarina mexiquense Elisa Carrillo Cabrera. Lo que llamó la atención en este anuncio es que, por primera vez en casi una década, la ciudad de Toluca queda fuera de las actividades estelares de este festival que es uno de los más importantes a nivel nacional e incluso había tomado relevancia a nivel internacional.

Este 2026, el festival danzatlán traslada sus actividades principales al municipio de Texcoco y es que será el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario la sede de los eventos estelares que se realizarán en el marco de esta novena edición de Danzatlán como la Gala Elisa y Amigos.

De igual forma, se anunció que las fechas de danzatlán serán del 13 al 16 de agosto próximos lo que refleja también una reducción en el número de días en los que se llevarán a cabo las actividades que conforman el programa que estará integrado por talleres, clases magistrales, y presentaciones de danza con la participación de bailarines procedentes de diversas compañías de ballet.

Con este anuncio se reafirma lo que se ha visto en los últimos años en materia de cultura y en especial para el Festival Internacional de la Danza Danzatlán y es que desde 2024 hubo una reducción considerable en el presupuesto que la Secretaría de Cultura y Turismo estatal otorgó para la realización de este festival; en aquel año, de recibir hasta 15 millones de pesos en ediciones anteriores, el festival recibió tan solo seis millones de pesos para su realización; en 2025 el apoyo fue únicamente de cuatro millones de pesos y este año no solamente el presupuesto se reduce así como las sedes sino también los días en los que se realizará el festival pues de haber iniciado con un festival que duraba hasta una semana este año serán únicamente cuatro los días en los que se llevará a cabo.

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de México de a conocer el programa completo de actividades que conformarán la novena edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán.

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