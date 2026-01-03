Valle de Toluca sin daños por sismo de magnitud 6.5

Tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el Gobierno municipal de Toluca informó que la ciudad se encuentra sin afectaciones estructurales ni personas lesionadas.

Los protocolos de seguridad y los servicios de emergencia de Protección Civil se activaron de inmediato (Foto: Especial).

Los protocolos de seguridad y los servicios de emergencia de Protección Civil se activaron de inmediato y se realizaron revisiones después de que el movimiento telúrico se percibió de manera moderada en la capital mexiquense, confirmando que todas las actividades operativas continúan desarrollándose con normalidad.

Ante este suceso, la autoridad local enfatizó la relevancia de la prevención y llamó a la población a contar con un plan de emergencia familiar y una mochila de vida que incluya documentos básicos y botiquín.

Es importante destacar que durante un sismo es vital mantener la calma, ubicarse en zonas de seguridad previamente identificadas y alejarse de objetos que puedan caer.

Una vez terminado el movimiento, se recomienda revisar las instalaciones de gas y luz, estar atentos a las posibles réplicas y evitar saturar las líneas telefónicas, utilizándolas únicamente para reportar emergencias reales al 911.

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