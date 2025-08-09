Toluca se sigue transformando: miles de manos recuperan y ponen guapa la ciudad

Miles de familias y servidores públicos salieron a las calles con el subprograma Yo pongo guapa a Toluca, con el cual, de forma simultánea, 35 brigadas realizaron trabajos de barrido, recolección de basura, desazolve, pinta de guarniciones, banquetas, edificios delegacionales y espacios públicos para transformar el municipio y recuperar su belleza.

Las labores continuarán cada fin de semana por lo que se invita a la población a participar y poner guapa su delegación (Foto: Especial).

Desde el 25 de enero, el alcalde Ricardo Moreno implementó esta iniciativa que ha recuperado cientos de espacios públicos como nunca se había visto en Toluca, lo cual ha generado un impacto a nivel local, estatal y nacional, pues por su éxito, este subprograma ha sido replicado en otros lugares del país.

Durante este fin de semana, servidores públicos visitaron diversas delegaciones como San Juan Tilapa, donde el director general de Seguridad y Protección de Toluca, Jorge Alberto Ayón; el coordinador general de Protección Civil y Bomberos, Juan Carlos Yáñez, y trabajadores de ambas dependencias se unieron a las familias de la zona para transformar su comunidad.

En esta oportunidad, Ayón destacó la participación ciudadana y su compromiso, ya que la unión es necesaria para obtener grandes resultados; además, como parte del gobierno cercano a la gente, atendió y escuchó las peticiones de los habitantes.

En esta delegación, vecinos de todas las edades barrieron sus calles, pintaron sus banquetas, guarniciones, el gimnasio al aire libre, el quiosco y el edificio delegacional junto con su auditorio.

A su vez, se llevó a cabo una jornada de reforestación en el parque Alameda 2000, con la plantación de más de 700 árboles de la especie pino ayacahuite; aunado a la limpieza, recolección de residuos, desazolve de coladeras y pinta de guarniciones en Santiago Tlacotepec, Santa María de las Rosas, Adolfo López Mateos y Tlachaloya Segunda Sección, entre otras.

También se pintaron edificios delegacionales en Calixtlahuaca y Santiago Miltepec; al interior de la Secundaria No. 431, Emiliano Zapata en Santiago Tlaxomulco; y de la Biblioteca Municipal Sor Juana Inés de la Cruz de San Pablo Autopan, por mencionar algunos.

Aunado a ello, se realizó una jornada de limpieza y balizamiento en las inmediaciones del Monumento al Maestro y a la Madre, delegación Universidad, con recolección de basura, pintura de bancas, reparación de luminarias, poda de árboles y trabajos de jardinería.

