Toluca se tranforma con 48 frentes de bacheo y se revierten años de abandono vial

La modernización de la infraestructura vial mediante obras de calidad devuelve la dignidad a las calles y garantiza traslados seguros para las familias, por ello, el presidente municipal, Ricardo Moreno, realizó un recorrido de supervisión en la calle Fidel Velázquez para verificar los avances en los trabajos de los frentes de bacheo.

Alcalde Ricardo Moreno recorre Fidel Velázquez para verificar trabajos de mejoramiento vial (Foto: Especial).

Durante esta jornada, el alcalde recordó que actualmente operan 48 frentes de bacheo de forma simultánea en todo el municipio, que representan una inversión y un despliegue de obra pública superior a lo registrado en gestiones anteriores.

Esta estrategia surge ante el evidente abandono y la carencia de servicios que afectaron a Toluca en el pasado, situación que la presente administración corrige con acciones concretas para revertir el deterioro de la ciudad.

Suman fecha ocho mil 442 baches atendidos, y el mensaje de Ricardo Moreno para la población es contundente, pues el Gobierno que preside trabaja con la convicción de que el bienestar de las y los toluqueños es la prioridad, de modo que hoy la realidad del municipio cambia positivamente gracias a este compromiso con la transformación del entorno urbano.

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