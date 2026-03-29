Toluca será sede de la primera fecha de la Copa Toluqueña de Ciclismo

El próximo 12 de abril, la ciudad de Toluca recibirá la jornada inaugural de la Copa Toluqueña de Ciclismo de Ruta 2026. Este evento deportivo es organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) y tendrá como escenario principal el circuito de Tres Caminos.

La cita es el próximo 12 de abril en el circuito de Tres Caminos. (Foto: Especial)

La competencia está diseñada para albergar a ciclistas de diversas edades y niveles de experiencia, distribuidos en las categorías juvenil, libre, máster y veteranos, integrando participaciones tanto en la rama varonil como en la femenil para fomentar la equidad en el deporte local.

Para asegurar los estándares de calidad y la validez oficial de los resultados, la competencia cuenta con el aval de la Asociación de Ciclismo del Estado de México (AcedoMéx). Este respaldo institucional garantiza que la organización cumpla con la normativa técnica requerida en el ámbito deportivo nacional. Los interesados en participar deberán presentarse el mismo día del evento a partir de las 8:00 horas para realizar su inscripción, la cual conlleva una cuota de recuperación de 200 pesos. El inicio oficial de las carreras está programado para las 9:00 de la mañana, por lo que se recomienda puntualidad a los asistentes.

En cuanto a los requerimientos técnicos, el comité organizador estableció como norma estricta el uso exclusivo de bicicleta de ruta. Asimismo, para salvaguardar la integridad física de los competidores y del público, es obligatorio portar el equipo de seguridad completo, destacando el uso del casco como elemento indispensable para ingresar al circuito. La premiación consistirá en estímulos económicos en efectivo para quienes obtengan los tres primeros lugares de cada categoría, además de la entrega de medallas conmemorativas que reconocen el desempeño atlético de los ganadores en esta etapa inicial del serial.

La administración municipal ha puesto a disposición de la ciudadanía diversos canales para profundizar en los detalles de la convocatoria. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas a través de las redes sociales del IMCUFIDET o solicitar informes específicos mediante la línea telefónica 722 925 6800. Con estas acciones, se busca dar continuidad al calendario de eventos de alta resistencia en la capital mexiquense, promoviendo el uso de espacios públicos para actividades de sano esparcimiento y competencia formal bajo la supervisión de autoridades estatales de la disciplina.

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