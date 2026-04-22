Toluca sigue con pronóstico de tormentas por la tarde

El valle de Toluca registró temperatura de 9 grados al amanecer, con pronóstico de temperatura mínima de 7 grados este miércoles. El pronóstico meteorológico prevé cielo de medio nublado a nublado, con clima templado. Pronóstico de formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 20 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noroeste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 70 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca tiene pronóstico de tormentas por la tarde (Foto: SMN).



Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias y chubascos y chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 26 a 28 grados. Se pronostica viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Onda de calor en nueve estados

Canales de baja presión generan lluvias en el país (Foto: SMN).



Canales de baja presión sobre la mesa del norte, la mesa central y el sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

El nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, originando viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Continuará la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera manteniendo la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Pronóstico de mar de fondo con oleaje de uno a dos metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, condiciones que disminuirán durante la tarde.

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