Toluca tendrá clima cálido este viernes

Este viernes, el valle de Toluca registró temperatura de 9 grados al amanecer, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo de despejado a medio nublado, con clima caluroso.

La temperatura máxima en el valle de Toluca de 23 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noroeste, con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. 30 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca tendrá cielo mayormente despejado (Foto: SMN).



Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 27 a 29 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Frente frío 46 se disipa este viernes

Persiste la onda de calor en la mitad del país (Foto: SMN).



El frente número 46 continuará extendido con características de estacionario sobre la frontera norte del país, mientras que una línea seca se extenderá sobre el noreste del territorio nacional; ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, propiciando rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé que el frente se disipe al finalizar el día en el sur de Estados Unidos, dejando de afectar México.

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana y la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

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