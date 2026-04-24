Toluca tendrá clima cálido este viernes

Este viernes, el valle de Toluca registró temperatura de 9 grados al amanecer, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo de despejado a medio nublado, con clima caluroso.
La temperatura máxima en el valle de Toluca de 23 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noroeste, con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. 30 por ciento de probabilidad de lluvia.
Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas, con posibles descargas eléctricas.
La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 27 a 29 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
Frente frío 46 se disipa este viernes
El frente número 46 continuará extendido con características de estacionario sobre la frontera norte del país, mientras que una línea seca se extenderá sobre el noreste del territorio nacional; ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, propiciando rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Se prevé que el frente se disipe al finalizar el día en el sur de Estados Unidos, dejando de afectar México.
Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana y la península de Yucatán.
Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).