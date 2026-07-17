El valle de Toluca amaneció este viernes con temperatura de 11 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 10 grados. Espera un día con cielo mayormente nublado con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 19 grados. Tendremos vientos de dirección este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico indica 70 por ciento de probabilidad de lluvias.

El valle de Toluca tiene 70% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Chubascos y lluvias en el Edomex

Para el estado de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes y chubascos, dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 24 a 26 grados.Se espera viento del este y noreste con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Onda tropical refuerza lluvias

La tormenta tropical Elida se aleja del Pacífico mexicano (Foto: SMN).

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la mesa del norte y el sureste del país, además de inestabilidad en altura, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Sinaloa.

La onda tropical número 19 se extenderá frente a las costas del Pacífico central mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, reforzará las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Jalisco y Nayarit.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso en los estados del noroeste de la república mexicana, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

La tormenta tropical Elida continuará intensificándose al suroeste de la península de Baja California y debido a su distancia y pronóstico de trayectoria, no representa peligro para México.

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