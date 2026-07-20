El valle de Toluca amaneció este lunes con temperatura de 9 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Espera un día con cielo mayormente nublado con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 21 grados. Tendremos vientos de dirección noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico prevé un 80 por ciento de probabilidad de lluvias.

Chubascos y lluvias en el Edomex

El valle de Toluca tiene 80% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Para el estado de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, así como un ambiente fresco. Por la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 26 a 28 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Chubascos y lluvias fuertes en el país

El monzón mexicano genera lluvias (Foto: SMN).



El monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país e interaccionará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, generando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte de la república mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora y Chihuahua.

Se pronostican vientos fuertes con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, previéndose temperaturas máximas superiores a 45 grados celsius en el noreste de Baja California.

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