Tormentas por la tarde, pronóstico para el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este lunes con temperatura de 8 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 7 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente nublado, con formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca espera una temperatura máxima de 20 grados. Tendremos vientos de dirección norte, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 70 por ciento de probabilidad de lluvia.

70% de probabilidad de tormentas en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas, cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con lluvias y chubascos, los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 3 a 5 grados y la máxima de 22 a 24 grados. Esperamos viento del norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Onda de calor en siete estados

Frente frío 43 afecta al país (Foto: SMN).



El frente frío número 43 se extenderá sobre el golfo de México y continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, causando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, así como chubascos en el noreste de México, además de lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

Continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro). Se prevé que inicie una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).

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