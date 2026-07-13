Tormentas por la tarde, pronóstico para el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados este lunes, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Espera un día con cielo mayormente nublado con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 20 grados. Tendremos vientos del dirección sureste con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. El pronóstico indica 70 por ciento de probabilidad de lluvias.

El valle de Toluca tiene 70% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Chubascos y lluvias fuertes en el Edomex

Para el estado de México, durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, se pronostica un ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 24 a 26 grados. Esperamos viento del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de la región.

Probable formación de ciclón en el Pacífico

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con la onda tropical número 18, que se desplazará sobre sur del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

La onda tropical 18 podría generar un ciclón (Foto: SMN).



Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

Se prevé que la onda tropical número 18 sea absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, la cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la república mexicana.

Continuará la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur); finalizando a partir de este día en Jalisco.

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