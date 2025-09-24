Tormentas por la tarde, pronóstico para Toluca

Toluca registró este miércoles al amanecer 12 grados en el termómetro, con pronóstico de temperatura mínima de 11 grados. Tendremos bruma por la mañana. Esperamos cielo de medio nublado a nublado, con formación de tormentas por la tarde.

Toluca espera una temperatura máxima de 21 grados. Habrá vientos del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Se pronostica un 60 por ciento de probabilidad de lluvias.

Llega el frente frío 4 a la república mexicana (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región, cielo medio nublado, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes y lluvias puntuales muy fuertes, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 24 a 26 grados. Tendremos viento del este y noreste con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

La circulación y los desprendimientos nubosos del huracán Narda en combinación con inestabilidad atmosférica mantendrán las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste) y Nayarit.

La onda tropical número 34 recorrerá el sureste y sur del país, en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero (oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste).

Un canal de baja presión sobre el interior de la república mexicana y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente y centro de México.

Cielo medio nublado con lluvias por la tarde, pronóstico para Toluca (Foto: SMN).

El nuevo frente frío número 4 ingresará sobre la frontera norte y noreste de la república mexicana, interaccionará con un canal de baja presión sobre el noreste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; asimismo, se pronostican viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en dichos estados.

El monzón mexicano generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste del territorio nacional.

Continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

